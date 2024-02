Perugia, omissione di notifiche e invio di file sbagliati: il processo non inizia

Un soggetto pluripregiudicato, difeso dall’avvocato Aldo Poggioni, ha collezionato una nuova denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, ma il processo non inizia per errori di notifica.

Alla prima udienza il difensore ha eccepito la mancata notifica del decreto che dispone il giudizio. Il giudice accoglie la richiesta e dispone il rinnovo della notifica, che viene effettuata già nel pomeriggio dello stesso giorno da parte della cancelleria. Aprendo la posta certificata, però, il difensore si accorge che gli è stato inviato il verbale d'udienza di un altro processo.

All’udienza di oggi, quindi, viene eccepito nuovamente il difetto di notifica e il giudice non ha potuto che prenderne atto e disporre una nuova notifica al difensore.