Giudici onorari con troppi fascicoli arretrati e altri con pochi procedimenti: riassegnati i processi

L’arretrato dei giudici onorari è passato da 7.735 a 5.367 fascicoli in tre anni, ma emerge una forte disparità tra il numero di procedimenti assegnati ad ogni singolo magistrato e per raggiungere gli obiettivi imposti dal Pnrr si è resa necessaria una riassegnazione dei procedimenti.

Secondo l’analisi del presidente del Tribunale di Perugia il fenomeno si è creato a seguito dell'acquisizione delle pendenze delle ex Sezioni distaccate, dell'assegnazione di ruoli di giudici trasferiti poi non più "restituiti" ai nuovi giudici che hanno preso il posto dei precedenti e alla differenza di numero di udienze dei giudici onorari del tribunale.

La situazione al momento è la seguente per i got del Tribunale penale di Perugia: Marino Albani 382 procedimenti; Annarita Cataldo 218; Alessandra Grimaccia 117; Lucia Innocenzi 441; Loretta Internò 515; Martino Antonietta 300.

In considerazione del totale delle pendenze indicate (1.973 unità), la media (il totale distribuito tra tutti i giudici onorari) è pari a 328 unità. Una media superata dalle pendenze dei ruoli dei giudici Albani, Innocenzi e Internò, “appare opportuno un riequilibrio tra i ruoli redistribuendo almeno 150 procedimenti dal ruolo della dr.ssa Internò, 100 procedimenti dal ruolo della dr.ssa Innocenzi e 50 procedimenti dal ruolo del dr. Albani ai giudici che si trovano al di sotto della media indicata: dr.ssa Cataldo, dr.ssa Grimaccia e dr.ssa Martino” e che “operando un'assegnazione proporzionalmente adeguata alle diverse pendenze dei tre giudici ora indicati appare corretto assegnare 33 procedimenti alla dr.ssa Martino, 99 procedimenti alla dr.ssa Cataldo e 168 procedimenti alla dr.ssa Grimaccia”.

A ciascuno dei giudici “che dovrà trasferire il procedimento sul ruolo di altro individuerà i procedimenti a partire dal primo del ruolo di ciascun giorno per il quale non è stato ancora aperto il dibattimento ovvero pur aperto il dibattimento non è stata ancora avviata l'istruttoria dibattimentale o ancora l'istruttoria pur avviata non pone questioni complesse in tema di rinnovazione rinviando direttamente sul ruolo del giudice destinatario dell'assegnazione a partire dal primo in ordine alfabetico e proseguendo sui successivi (il primo procedimento sarà destinato alla dr.ssa Cataldo il secondo alla dr.ssa Grimaccia e il terzo alla dr.ssa Martino, il quarto alla dr.ssa Cataldo e così via) e che l'individuazione proseguirà nell'udienza successiva fino al raggiungimento del totale indicato per ciascuno dei giudici”.