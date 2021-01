Un minuto dopo la mezzanotte la cicogna ha portato Elia: è lui il primo nato in Umbria

Elia è venuto alla luce un minuto dopo la fine dell'anno orribile, il 2020, conquistando così il titolo di primo nato in Umbria nel 2021. Il benvenuto al piccolo è stato dato non solo dalla città di Foligno, dove è nato all'Ospedale San Giovanni Battista, ma anche dalla città di Trevi dove tra poco andrà a vivere insieme a papà Luca Stramaccioni e mamma Cristina Pagliara. Pesa 3 chili e 880 grammi e, riferisce la dottoressa Alessia Rosati della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia, gode di ottima salute. Presenti in reparto le ostetriche Carla Erbaioli, Erminia Pambianchi, la ginecologa Alessia Rosati e la neonatologa Maria Serena Castellani.

Ospedali di Branca e di Città di Castello tra gli ultimi nati e nuovi - E’ un maschietto il primo e unico nato nella notte di Capodanno del 2021 negli ospedali della Usl Umbria 1. Il piccolo si chiama Alessandro, pesa 3 chili e seicento grammi, ed è nato alle 05.43 presso l’ospedale di Città di Castello. E’ il primo figlio di una coppia residente ad Anghiari. Presso lo stesso ospedale l’ultimo nato del 2020 si chiama Tommaso, pesa 3 chili e cento, ed è nato il 30 dicembre alle 22.10. Anche lui è il primogenito di una coppia di Magione. All’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino la cicogna è arrivata per l’ultima volta del 2020 giovedì 31 dicembre alle 12.26 portando Elia, che pesa 3 chili ed è figlio di una coppia di Fabriano.

CORREZIONE (Ospedale Gubbio-Gualdo) - E’ una femmina la prima nata negli ospedali della Usl Umbria 1. La piccola si chiama Margherita, pesa 3 chili e trecento grammi ed è nata alle 02.28 presso l’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino.

OSPEDALE PERUGIA - Si chiama Azzurra la prima nata nel 2021 all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. E’ una bambina il cui peso è di 3 Kg e 160 grammi, ed è venuta alla luce alle ore 3.08 con un parto spontaneo alla presenza operativa delle ostetriche Antonella Allegrucci e Lucrezia Petretta. La mamma Giulia e il padre Valerio risiedono nel comune di Bastia Umbra. L’ultima nata del 2020, sempre una bambina, si chiama Jasmin è venuta alla luce alle 17.38, con parto operativo assistito dal medico, dottoressa Silvia Famiani, da mamma di origine marocchina e pesa 3 Kg.