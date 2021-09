Pretola, quel pozzo medievale vandalizzato sarà restaurato: Soprintendenza e Comune in prima linea

Pretola, quel pozzo medievale vandalizzato tornerà presto al pristino stato. Che significa a ‘illuminare’ la piazza con la sua storica presenza. Lo assicura il Comune di Perugia attraverso canali operativi. Si tratta, innanzitutto, di recuperare le pietre cadute in fondo al pozzo a seguito della violenta collisione. L’assicurazione ha liquidato l’importo richiesto per un restauro completo e accurato. Non solo la vera e le parti in pietra, ma anche il coperchio e la struttura metallica di supporto verranno riportate allo status quo ante.

Il lavoro sarà eseguito a regola d’arte secondo le prescrizioni della Soprintendenza. Percorso ineludibile, in quanto trattasi di bene tutelato. Il recupero delle pietre dal fondo verrà effettuato a cura di personale specializzato a calarsi in pozzi e cisterne e dotato delle idonee attrezzature. Rimurate le pietre e riposizionate le parti metalliche, la struttura verrà adeguatamente ripatinata, in modo da restituirle i colori originari. A giorni, l’assegnazione del lavoro da eseguire in tempi ragionevolmente stringati. L’importo dei lavori si aggira sui trentamila euro. A riprova del valore, non solo storico, ma anche economico di quel bene culturale. A conclusione dell’intervento, una solenne inaugurazione coronerà lo sforzo congiuntamente compiuto dagli uffici e dall’impresa chiamata al restauro. Con piena soddisfazione degli abitanti di Pretola. La cui banda musicale lucida gli strumenti in vista dell’atteso evento.