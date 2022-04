Prestito per colpa degli interessi usurari della banca, da debitore diventa creditore

La banca cede il mutuo di un’azienda ad una società finanziaria e questa avvia le azioni di esecuzione immobiliare per il recupero del credito. Il giudice, però, blocca l’azione in quanto ricalcolando il tutto, il debitore non era tale, ma era diventato creditore della banca.

L’azienda, assistita dall’avvocato Daniele Fantini, aveva contratto un mutuo con la banca per ripianare i debiti cresciuti nel tempo e che pesavano sul conto corrente. Oltre 200mila euro per rimettere a posto le cose e ripartire con spese sotto controllo.

Ad un certo punto la banca si era liberata di quel mutuo, cedendolo con comunicazione in Gazzetta Ufficiale ad una società finanziaria che, a sua volta, qualificando il tutto come “come attività finanziarie deteriorate”, chiedeva il rientro dei 200mila euro.

La difesa dell’azienda si rivolgeva al giudice eccependo la nullità del finanziamento per causa illecita ovvero per difetto di causa in quanto il mutuo concesso di 200mila euro sarebbe servito a ripianare i debiti sul conto, ma secondo il conteggio tra esposizione debitoria e affidamento, l’ammontare sarebbe stato di 51mila euro. Secondo il consulente tecnico, inoltre, la banca avrebbe addebitato illecitamente interessi usurari non dovuti sul rapporto di conto corrente in cui ha poi “preteso” il versamento del finanziamento per ripianare l’esposizione debitoria. Portando il saldo finale a favore del correntista per 48mila euro.

Il finanziamento, dunque, sarebbe servito a ridurre una esposizione debitoria maturata in conseguenza della commissione di un reato dell’istituto di credito. I debitore non avrebbe avuto bisogno di chiedere soldi alla banca in quanto la sua posizione debitoria sarebbe stata inesistente.

Il giudice ritenendo che “appaiono connotati da “gravità”, o comunque suscettibili di ulteriori approfondimento, i motivi di opposizione attinenti alla ravvisabilità di una valida causa del mutuo in considerazione del contenuto della consulenza tecnica d’ufficio depositata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il pagamento del saldo (apparentemente) negativo del contratto di conto corrente sul quale era regolata l’erogazione della somma mutuata”, ha accolto la richiesta di sospensiva e bloccato l’efficacia esecutiva del precetto.