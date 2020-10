Prestazioni sospese a causa del Covid, gli ambulatori degli ospedali aperti anche questa domenica

Anche questa settimana ambulatori aperti la domenica nelle strutture della Usl Umbria 1 secondo il piano regionale per il recupero delle prestazioni sospese durante il lockdown. Domenica 11 ottobre all’ospedale di Città di Castello dalle 8 alle 19,30 sarà possibile effettuare le risonanze magnetiche. All’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino dalle 8 alle 14 saranno aperti gli ambulatori per screening mammografici e dalle 9 alle 19 quelli per le risonanze magnetiche. All’ospedale della Media Valle del Tevere dalle 8 alle 13 saranno recuperate le prestazioni senologiche.

