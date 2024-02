Non può tornare a Perugia per tre anni, ma ce ne voglio cinque per giudicare sulla violazione del foglio di via

Non poteva tornare a Perugia per un periodo di tre anni dopo la notifica del foglio di via, ma dopo pochi mesi era stata fermata in città dalle forze dell’ordine e denunciata. Oggi il giudice ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

L’imputata, difesa dall’avvocato Gaetano Figoli, era accusata di “avere violato il divieto di fare ritorno nel comune di Perugia prima del decorso del termine triennale imposto dal questore di Perugia, con foglio di via emesso in data 18 dicembre del 2017 e notificato in data 21 maggio del 2018”.

Il 9 febbraio del 2019, però, la 29enne folignate era stata trovata in città durante un controllo e denunciata. La Procura di Perugia la citava direttamente a giudizio per tale violazione. In cinque anni, però, in tribunale non si è arrivati a chiudere il procedimento con una sentenza, facendo sì che intervenisse la prescrizione.