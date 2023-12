Presa mentre studia la villa da svaligiare: deve scontare 15 anni per furti e rapine

I carabinieri di Città della Pieve hanno denunciato due straniere, una 30enne ed una 26enne, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

I militari hanno notato un’autovettura ferma a bordo strada in una zona residenziale di Castiglione del Lago, con a bordo le due donne. Dopo il controllo dell'identità e l'emergere di precedenti di polizia, i Carabinieri perquisivano l’autovettura al cui interno venivano rinvenuti oggetti idonei allo scasso quali cacciaviti e altri utensili. Tutti gli oggetti venivano sottoposti a sequestro.

Nel corso dei successivi approfondimenti i Carabinieri accertavano che, a carico della 26enne, risultava pendente un ordine di carcerazione, emesso nel mese di settembre dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova in relazione a plurime condanne ascritte per reati di furto, furto in abitazione, ricettazione, rapina, lesioni personali e altro.

Il provvedimento veniva quindi notificato alla donna che veniva portata nel carcere di Capanne per scontare una condanna di 15 anni, 10 mesi e 4 giorni di reclusione nonché provvedere al pagamento di una multa pari ad 5.983 euro.