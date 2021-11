Prepo, rottweiler in mezzo alla strada: salvato dalla polizia, proprietario multato

Rottweiler in mezzo alla strada a Prepo. Un cittadino ha visto il grosso cane attraversare più volte la strada e ha chiamato la polizia. Gli agenti della Questura di Perugia, subito intervenuti sul posto, sono riusciti ad avvicinarsi all'animale - per nulla aggressivo - e a salvarlo dalle auto in corsa. Il cane è stato riaffidato al proprietario, rintracciato dalla Sala operativa della Questura di Perugia, che è stato sanzionato per omessa custodia.