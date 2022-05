Prende il reddito di cittadinanza, ma "dimentica" di dichiarare 80mila euro vinti alle scommesse: a giudizio

Prende il reddito di cittadinanza, ma non ne avrebbe avuto diritto in quanto avrebbe superato, e di molto, lo scaglione fiscale per avere il beneficio.

Un uomo è finito sotto processo per non avere dichiarato, nei documenti per la concessione del beneficio del reddito di cittadinanza, vincite al gioco per oltre 82mila euro.

L’imputato, difeso dall’avvocato Simona Pimpinicchio, avrebbe incassato ogni mese la somma del reddito di cittadinanza, ma al contempo avrebbe anche riscosso migliaia di euro dalle scommesse online.

Secondo la Procura di Perugia l’uomo, un cittadino giordano di 50 anni, avrebbe “dimenticato” di dichiarare all’Inps di aver vinto 64mila euro nel 2018 puntando nei siti di scommesse online.

Reddito ottenuto indebitamente attraverso dichiarazioni false o attestanti cose non vere anche nel 2019, dove era andata meno bene con le scommesse, avendo incassato solo 17mila euro.

L’uomo è stato rinviato a giudizio e dovrà, adesso, essere giudicato dal giudice monocratico del Tribunale penale di Perugia. Il suo difensore ha sostenuto che l’uomo sarebbe affetto da problemi di ludopatia.