Premio Dostoevskij ad una studentessa umbra Elena Calistroni: miglior saggio e miglior video di declamazione in russo

Nell’anno in cui ricorre il bicentenario della nascita di Fiodor Dostoevskij, Conoscere Eurasia ha organizzato un premio per stimolare l’interesse verso le opere del grande scrittore e filosofo russo. La cerimonia di premiazione, che si è tenuta questo pomeriggio al Centro Linguistico dell’Associazione, ha visto classificarsi al primo posto Elena Calistroni di Todi, che è riuscita ad avere la meglio sui colleghi iscritti ai corsi di lingua russa. Elena ha ricevuto in premio dall’Associazione Conoscere Eurasia un viaggio di quattro giorni a San Pietroburgo per visitare i luoghi legati alla memoria del romanziere e pensatore.

La prova a cui i partecipanti erano chiamati prevedeva la redazione di un saggio, in lingua italiana, sul tema “Il mio Dostoevskij” e un video in cui dovevano leggere, in russo, un frammento tratto da una delle opere dell’autore. La giuria ha premiato Elena Calistroni per la sua capacità di riassumere con precisione alcune caratteristiche della scrittura di Dostoevskij, riconducendole con naturalezza alla propria interpretazione di capolavori come “L’idiota”, “Delitto e castigo” e “Le notti bianche”. Ma è stata soprattutto la lettura di un passo originale de “L’Idiota” - in cui è emersa un’interpretazione intensa anche se pacata, condotta in un ottimo russo – a fare la differenza e a mettere d’accordo la giuria.