Piccoli inventori crescono: premiati gli alunni che hanno partecipato a “Progetto e mi Diverto”

Modellini semoventi di aeroplani, macchinine, battelli e elicotteri alimentati tramite batterie elettriche. Sono queste le creazioni degli alunni della scuola primaria “Montessori” di Perugia, che che hanno partecipato a “Progetto e mi Diverto”, gara di costruzioni tecnologiche per piccoli inventori, promossa da Its Umbria Academy in collaborazione con Confindustria Umbria.

I piccoli studenti sono stati premiati, nella sede di Confindustria Umbria, per aver partecipato a questo innovativo progetto. Seguiti dal team di tecnici di ITS Umbria Academy e accompagnati dagli insegnanti Daniela Roscini e Michele Cassieri, hanno avuto la possibilità di lavorare in team sviluppando interdisciplinarità e didattica laboratoriale.

Gli studenti del percorso di Meccatronica di Its Umbria Academy hanno guidato gli alunni delle classi IV e V sezione E, nel percorso di ideazione, progettazione e costruzione dei giocattoli a partire da un kit contenente vari materiali.

Marco Giulietti, Presidente di Its Umbria Academy, politecnico di alta formazione tecnologica post diploma, afferma: “I nostri studenti hanno sostenuto e alimentato la creatività dei bambini, seguendoli nella costruzione di un progetto e trasferendo loro quelle metodologie e competenze che integrano la teoria con la pratica. I bambini hanno una grande capacità creativa, è responsabilità degli adulti coltivarla attraverso percorsi di istruzione adeguati e capaci di valorizzare il loro infinito potenziale”.

Il presidente inoltre evidenzia la vicinanza di ispirazione, finalità e metodo didattico tra la scuola “Montessori” e l’Its umbro, accomunati dall’approccio alla sperimentazione pratica.



L’accademia Its Umbria Academy

Its Umbria Academy è un’accademia di istruzione terziaria biennale e gratuita, in cui si alterna l’apprendimento in aula e in laboratorio al tirocinio in azienda. Dalla sua fondazione, nel 2011, ad oggi Its Umbria Academy è cresciuta nel numero di studenti, di percorsi formativi e di aziende coinvolte, che collaborano attivamente partecipando alla progettazione dei corsi, alla didattica e ospitando i tirocini.

Le iscrizioni ai corsi in partenza in autunno sono già aperte sul sito itsumbria.it dove è possibile acquisire tutti i dettagli dei corsi disponibili.

Da quest’anno, saranno introdotte le borse di studio – per un valore complessivo di oltre 200 mila euro – ed è in programmazione la realizzazione di campus con alloggi disponibili per gli studenti nei pressi dei poli didattici di Foligno, Perugia e Terni, dove si trovano anche i laboratori attrezzati con le più moderne tecnologie.