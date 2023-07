Preleva mille euro con il bancomat di una signora: identificata e processata

Una donna di 30 anni, difesa dall’avvocato Andrea Castori, è finita in Tribunale a Perugia con l’accusa di indebito utilizzo di un bancomat.

La Procura di Perugia contesta all’imputato di avere usato il bancomat di un’altra persona per prelevare denaro allo sportello. Nel capo d’imputazione si sostiene che la 30enne “al fine di trarne profitto, indebitamente utilizzava, non essendone titolare e senza alcuna autorizzazione, la carta bancomat di una signora di 63 anni, “per effettuare un prelievo di 1.000 euro” presso uno sportello bancomat di Umbertide “con pari danno per la persona offesa” che non ha mai recuperato la somma.

L’episodio è avvenuto il 14 ottobre del 2021. Dopo la querela gli investigatori, grazie ai filmati di sorveglianza della banca sono risaliti all’identità dell’imputata in relazione all’utilizzo del bancomat per prelevare il denaro, con la Procura che ha disposto il decreto di citazione a giudizio.