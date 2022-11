Pregiudicato e ricercato ritorno a Perugia: ma il software “Alert Alloggiati” lo scova in un centro accoglienza: espulso

Il sistema “Alert Alloggiati”, che trasferisce dati alle forze dell'ordine dalla varie struttura di accoglienza per immigrati ma anche per turisti, ha permesso di individuare un uomo oggetto di ricerche da parte delle Forze dell’Ordine che si trovava nella struttura nonostante era inottemperante all’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, emesse ad ottobre. Stesso discorso per un provvedimento, precedente l'espulsione, di divieto di ritorno nel Comune di Perugia per la durata di tre anni, notificatogli a febbraio. Immediato il trasferimento prima in Questura e poi dopo i nuovi fogli dell'Ufficio Immigrazione è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio di Bari dove da qui sarà rimpatriato in Gambia.

LA TECNOLOGIA

Il Software “Alert Alloggiati” è un applicativo in uso alla Polizia di Stato che, tramite una segnalazione alla Sala Operativa, consente di rilevare la presenza di latitanti o persone con provvedimenti a carico e da eseguire, che alloggiano all’interno delle strutture ricettive.