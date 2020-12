Coronavirus, forze dell'ordine sempre in servizio: 437 persone controllate e 3 multe

Controlli e ispezioni nei giorni del 10 e 11 dicembre da parte delle forze dell’ordine per il rispetto delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Sono state 437 le persone controllate nei due giorni e sono state elevate solo 3 multe, pèer mancato utilizzo delle mascherine e per circolazione in orario non consentito, visto che gli spostamenti tra comuni sono consentiti.

Il 10 dicembre sono state fermate 189 persone e una è stata sanzionata. L’11 dicembre le persone controllate sono state 248 e due le multe elevate.

Nessuna persona è stata denunciata per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Controlli (63) anche nelle attività o esercizi commerciali e nessuna sanzione elevata o chiusura disposta. Il 10 dicembre i controlli hanno riguardato 31 esercizi commerciali e il giorno successivo 32.

I dati sono forniti dalla Prefettura di Perugia.