Precipita dal settimo piano e si schianta su un'auto parcheggiata

È ricoverato all'ospedale di Perugia il 22enne precipitato dal settimo piano di un palazzo di Ellera di Corciano all'alba di lunedì primo luglio. Sul fatto indagano i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione il giovane è caduto su un'auto parcheggiata. Il 22enne, subito soccorso dal 118, è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia in codice rosso. Ora è ricoverato in prognosi riservata e lotta per la vita.

Si teme il drammatico gesto volontario, ma gli accertamenti da parte dei carabinieri sono in corso