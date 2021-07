Precedenti penali per furto, ordini di allontanamento e occupazione di un'area: smantellato accampamento allestito da nomadi

Blitz andato a buon fine da parte della Polizia Municipale di Bastia Umbra, della Squadra Volante del Commissariato di Assisi e del personale dell’Arma dei Carabinieri in un parcheggio dell’area industriale di Bastia Umbra che da giorni era stato occupato da un gruppo di nomadi di cittadinanza italiana. Qui, nonostante non fosse un'area attrezzata con scarichi e collegamenti ai servizi, aveva piazzato due furgoni e 4 roulotte e evevano iniziato a viverci in 10. Il parcheggio di fatto è stato reso off-limits per i lavoratori della zona industriale di Bastia.

Le forze dell'ordine hanno passato al settaccio l'accampamento abusivo: c'erano 10 persone quasi tutti con numerosi precedenti penali per furto e truffa. Persone che conoscevano bene la città di Bastia come dimostra che una delle donne, per attività non lecite, era stata bandita dal Questore da Bastia Umbra almeno per 3 anni. Alla fine la Municipale hanno consegnato l’ordine di allontanamento del Sindaco mentre le forze dell'ordine hanno denunciato i 10 soggetti perché !in concorso tra loro invadevano arbitrariamente un’area pubblica non attrezzata, per permanervi, al fine di occuparlo arbitrariamente causando un danno per la collettività derivato dal mancato utilizzo della medesima area". In giornata l'accompamento è stato smantellato.