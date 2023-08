Posto di blocco lungo la E45, nell'auto ha un taser: "È per difesa personale"

Posto di blocco della polizia stradale di Todi lungo la E45: fermato e denunciato per porto abusivo di armi un cittadino italiano di 57 anni. Nell'auto dell'uomo i poliziotti hanno trovato un taser nel cassettino portaoggetti. L'uomo ha spiegato che era per difesa personale. Sono in corso ulteriori verifiche tese all’individuazione del rivenditore.