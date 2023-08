Posto di blocco a Corciano, finisce nei guai 19enne trovato con oltre 20 grammi di droga

E' finito nei guai un 19enne italiano, residente a Corciano, che è stato fermato in un controllo di routine del territorio dal Nucleo della Polizia Giudiziaria della Municipale. Il ragazzo si è fatto scoprire dal troppo nervosismo: un atteggiamento che ha spinto i poliziotti ad effettuare una ispezione del veicolo. Sono saltati fuori un bilancino di precisione e 22 grammi di hashish. Il giovane è stato denunciato per possesso di droga ai fini di spaccio. Il Nucleo della Polizia Giudiziaria di Corciano sta portando avanti da settimane dei controlli oltre che su strada anche nei parchi e aree verdi per arginare la microcriminalità.