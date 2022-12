Perugia, posti di blocco fuori dalle discoteche: patenti bruciate, denunce, punti tagliati, multe e auto sequestrate

Posti di blocco fuori dalle discoteche di Perugia: denunce, multe e punti tagliati. I controlli si sono concentrati nella zona di Santa Sabina. Durante i controlli gli agenti della Stradale hanno sottoposto a verifiche 50 automobilisti, riscontrando in due casi la positività all’uso di sostanze stupefacenti. I due conducenti sono stati denunciati ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada con contestuale ritiro della patente di guida. Quattro automobilisti, invece, sono risultati positivi al test dell’etilometro. Per due di loro, con un tasso alcolemico superiore ai 0,8 g/l, è scattato il ritiro della patente, il sequestro del veicolo per la successiva confisca e la denuncia.

I controlli hanno anche portato alla decurtazione di un centinaio di punti patente e alla contestazione di ulteriori 10 infrazioni al Codice della Strada.