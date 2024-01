Posti di blocco e cani, multe e segnalazioni alla prefettura

Posti di blocco e controlli a tappeto dei carabinieri di Città di Castello e del Nucleo Cinofili di Firenze, intervenuti con il loro cane, un pastore tedesco di nome Tami.

I militari hanno controllate 87 autovetture e 55 persone. Elevate numerose multe per infrazioni al codice della strada e segnalate quattro persone come assuntori di sostanze stupefacenti. Si tratta di 23enne italiano di San Giustino, controllato nella serata di sabato a Città di Castello e trovato in possesso di modica quantità di hashish; una 25enne italiano di Città di Castello, controllato nella tarda serata di sabato in nota area di spaccio, sorpreso con una modica quantità di cocaina; un 27enne tifernate, sorpreso a fumare una canna e trovato con una modica quantità di hashish nascosta in un pacchetto di sigarette; un 18enne di Città di Castello, controllato nella notte di domenica nei pressi di una nota discoteca del capoluogo valtiberino, intento a fumare una canna e trovato con una modica quantità di marijuana nascosta in un calzino.