Perugia, trovati 3 etti di hashish e marijuana e oltre 6mila euro in casa: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Fortebraccio hanno denunciato un gambiano di 27 anni per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Il giovane è stato fermato dai militari in via della Loggia, una traversa di corso Garibaldi, e sin da subito si è mostrato agitato e poco collaborativo. Quando i Carabinieri hanno chiesto di effettuare una perquisizione all’interno della sua abitazione, si è dato alla fuga.

I militari hanno comunque proceduto alla perquisizione dell’abitazione del 27enne rinvenendo ai piedi del letto una busta contenente 210 grammi di marijuana, sul tavolo della cucina 84 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, 3 telefoni cellulari e all’interno di un marsupio posto all’interno di uno zaino nascosto in un armadio, la somma in contanti di 6.560 euro, soprattutto in banconote da 50 e 20 euro, verosimilmente provento dell'attività di spaccio.