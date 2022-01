Positivo al Covid esce per portare il cibo ai gatti: denunciato per epidemia

E' in quarantena perché positivo al coronavirus, ma esce di casa lo stesso. Fermato e denunciato dalla polizia di Perugia per epidemia.

Il 69enne è stato fermato dalla polizia di Perugia durante un controllo del territorio. Dagli accertamenti è risultato positivo al Covid-19 e sottoposto alla misura della quarantena, con divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione.

L'uomo, spiega la Questura di Perugia, ha raccontato agli agenti di aver deciso di violare la quarantena per portare del cibo ai suoi gatti in un’altra abitazione. Il 69enne è stato denunciato per il reato di epidemia.