Foligno: positivo al Covid prende il treno e va "a fare un giro" a Roma: denunciato

Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un giovane perché ha violato la quarantena per andare a fare una gita a Roma, con il treno.

Gli agenti stavano effettuando dei controlli nella stazione ferroviaria di Foligno per verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19.

Controllando il giovane hanno scopeto che era in regime di isolamento fiduciario in quanto positivo al Covid-19. Alla richiesta di chiarimenti, il giovane ha riferito agli agenti di essere stanco di stare a casa e, per tale motivo aveva deciso andare a Roma per “fare un giro” e svagarsi un po’, ritenendosi ormai nelle condizioni di poter riprendere le normali attività quotidiane senza alcuna autorizzazione ufficiale da parte degli organi sanitari preposti.

Gli agenti hanno spiegato al giovane le normative anti Covid e lo hanno denunciato. In seguito, i poliziotti hanno subito attivato gli organi competenti per la sanificazione del convoglio.