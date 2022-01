Positivi al Covid, una va a passeggio e l'altro a pesca: denunciati una donna e un uomo

Due persone, una donna e un uomo, sono state denunciate ieri (martedì 18 gennaio) dai carabinieri di Perugia per l’inosservanza delle norme anti-Covid dopo essere state trovate al di fuori della propria abitazione nonostante la positività al virus, dunque in violazione dell'obbligo di quarantena disposto dall'autorità sanitaria.

Il primo episodio al mattina, quando i militari della Sezione Radiomobile hanno rintracciato in zona Fontivegge una donna di mezza età positiva al Covid che, senza motivo e soprattutto senza l’autorizzazione dei sanitari, si era allontanata dall’area in cui doveva permanere. Attivati dalla Centrale Operativa, i carabinieri in meno di due ore sono riusciti ad individuarla mentre camminava in via Settevalli e poi, grazie anche all’intervento del personale del 118giunto sul posto, a ricondurla dapprima alla calma e in seguito presso il luogo stabilito per la quarantena.

Nel pomeriggio poi sempre i militari della Sezione Radiomobile hanno rintracciato un uomo trentenne il quale, sebbene positivo e in isolamento obbligatorio, poco prima si era allontanato dalla propria abitazione nell’hinterland perugino senza dare spiegazioni. Allertati dalla Centrale Operativa, a cui era giunta la segnalazione della moglie dell’uomo, i carabinieri si sono messi sulle sue tracce riuscendo a individuarlo sulla riva del vicino fiume Chiascio. Intento a pescare, l'uomo avrebbe ammesso di essersi allontanato di casa in cerca di un momento di tranquillità e svago, senza pensare alle conseguenze del gesto.