Follia a Porta Pesa, 24enne impazzisce colpisce le auto in sosta e quelle in transito: poi stramazza al suolo, denunciato

Con la sua cintura ha iniziato a colpire auto in transito e quelle in sosta, minacciando tutti. Un attacco di follia durato per minuti con tanto di testimoni e vittime costretti a chiedere l'intervento della Questura per evitare il peggio. Gli agenti della Polizia di Perugia, una volta giunti sul posto, hanno trovato l’uomo – un cittadino italiano, classe 1998 - sdraiato a terra, privo di sensi e in palese stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche. E' stato accompagnato immediatamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia per gli accertamenti e le cure del caso.

I testimoni hanno raccontato agli agenti che l’uomo aveva iniziato ad inveire contro passanti e contro alcuni conducenti delle auto in transito lungo Largo Porta Pesa, colpendo le autovetture con una cintura. Poi è passata a danneggiare le auto in sosta, rompendo gli specchietti retrovisori, fanali e altre parti della carrozzeria. Si era poi adagiato a terra, dove era rimasto fino all’arrivo degli operatori. Oltre ai provvedimenti sanitari il 24enne è stato denunciato per danneggiamenti aggravati.