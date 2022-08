Porta Pesa, troppi giri strani nella piccola via e scattano i controlli: stoppato spaccio di coca, un arresto, coca a 70 euro al pezzo

Arrestato un giovane che è stato trovato in possesso di 20 "pezzi" di cocaina pronta per essere venduta sul mercato perugino intorno ai 70 euro a sacchettino. L'occhio lungo degli agenti di Polizia - del gruppo Centro -, in pattuglia con le nuove bici elettriche, è stato fondamentale per individare lo spacciatore. Degli strani movimenti erano stati notati nella zona di Porta Pesa da diversi giorni e in particolare in via Alinda Bonacci Brunamonti. Da qui decisione di effetturare dei controlli mirati. Nella rete è finito un giovane che da giorni si muoveva in questa zona incontrando persone: la perquisizione ha dato esito positivo, infatti, all’interno della tasca dei pantaloni sono saltati 20 involucri di coca. All’interno del marsupio, inoltre, anche 285 euro in contanti provento di spaccio dato che il giovane non svolge nessuna attività lavorativa e non ha saputo giustificare la provenienza.. Dopo la denuncia per spaccio, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato portato a Capanne.