I NOSTRI TESORI Dalla Pesa all’Arco Etrusco. Via libera con tre giorni di anticipo. Riaperto da ieri il passaggio sotto l’Arco dei Tei

Dalla Pesa all’Arco Etrusco. Via libera con tre giorni di anticipo. Riaperto da ieri il passaggio sotto l’Arco dei Tei, magnificamente restaurato “curis et impensis” della ditta Riccini, cui va reso pubblico elogio. La riapertura era prevista per martedì 13, considerato che il tempo concesso per lo smontaggio dei ponteggi scadeva lunedì. Ma le operazioni si sono concluse più rapidamente del previsto, per cui la strada è transitabile da ieri, sabato 10 settembre.

Il lavoro è venuto benissimo. L’angolo ammalorato è tornato stabile e pulito. La finestra grande in alto sul lato via Pinturicchio è murata e coloristicamente ben mascherata. Resta l’obbrobrio della finestrella sotto, ma… pazienza! Rimessa la targa con titolo e datazione. Anche il cablaggio elettrico è stato mascherato in una canalina di rame ad opera della Cosmos, ditta perugina specializzata. Il successo dell’operazione testimonia la convinta adesione dei Perugini all’Art Bonus. Modalità che vede Perugia (percentualmente) in testa alla classifica delle raccolte fondi a tale scopo.