Ragazzino investito Ponte Valleceppi, mortale il colpo alla testa. Inchiesta per omicidio stradale

Indagato per omicidio stradale dopo l'apertura di un fascicolo sulle cause dell'incidente da parte della Procura di Perugia. Si dovrà difendere da questa accusa - un atto formale obbligato - il lavoratore alla guida di un furgone di surgelati che venerdì scorso poco dopo le 12 a Ponte Valleceppi ha travolto un 11enne, Niccolò Zucchini, che era in bici. Ovviamente le dinamiche sono al vaglio degli inquirenti che stanno esaminando anche la relazione della Polizia Municipale. "E' un momento tragico per tutti e quindi non è il caso di parlare e argomentare. Lo faremo nei tempi opportuni": questo si è limitato a dire a perugiatoday.it l'avvocato del trasportatore, Nicodemo Gentile.

Tra le ipotesi valutate anche la fatalità: la caduta dalla bici e poi l'inevitabile scontro che è costato la vita al povero Niccolò. Ieri i primi risultati dell'autopsia affidata al medico legale Laura Panata. La morte è sopraggiunta in pochi minuti a causa di un forte trauma cranico con frattura e la conseguente emorragia che non ha lasciato scampo. Il colpo alla testa sarebbe compatibile con i segni che sarebbero stati lasciati sul mezzo - che proveniva dalla parte opposta - esaminato dalla Municipale. Ma è previsto un ulteriore studio per fugare qualsiasi dubbio sulle cause e sulle dinamiche che hanno portato al terribile incidente stradale. Siè in attesa del nulla osta per le celebrazioni dei funerali a Ponte Valleceppi. La funzione è prevista tra 24-48 ore.