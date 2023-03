Pontevalleceppi, lite in strada tra ragazze, denunciata 33enne per ubriachezza

Una violenta lite tra ragazze è stata segnalata alla Polizia da alcuni residenti di Pontevalleceppi. Il tutto su una delle principali vie del quartiere perugino. Gli agenti, una volta sul posto, hanno notato le due donne: una in particolare continuava ad urlare e minacciare l'altra che si trovava bloccata seduta a terra. Non è stato facile riportare alla calma la più facinorosa. Che ha tenuto un atteggiamento minaccioso e poco collaborativo, ostacolando il controllo dei poliziotti. La donna era visibilmente ubriaca come poi è stato confermato in Questura. Si tratta di una 33nne romena, non con specifici precedenti di polizia, che alla fine è stata sanzionata per manifesta ubriachezza ai sensi dell’art. 688 del Codice Penale.