Ponte Valleceppi, minaccia in video-chat una famiglia mostrando una pistola, blitz della Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in un’abitazione in zona Ponte Valleceppi, a seguito della richiesta di aiuto da parte di una donna per alcune minacce ricevute tramite una videochiamata da parte di un individuo, uno straniero fidanzato della nipote.



Giunti sul posto, gli operatori hanno appreso dalla donna che durante la videochiamata il 31enne l’aveva aggredita, accusando lei e il coniuge di aver pubblicato sui social alcune fotografie del proprio figlio.La coppia, a quel punto, dopo aver negato le accuse, era stata minacciata dal ragazzo che aveva anche mostrato loro una pistola.



Gli agenti della Squadra Volante, una volta visionata la fotografia dell’uomo pubblicata nel suo profilo social, hanno appurato che si trattava di un pregiudicato: si tratta di un 31enne un cittadino straniero gravato da numerosi precedenti di Polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio, ed attualmente sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale. La Polizia si è recata nell'abitazione dell'uomo per chiedere spiegazioni sull'accaduto e su una pistola mostrata in chat. L'arma è risultata essere a gas munita di caricatore e due cartucce, ed è stata posta sotto sequestro. Mentre il 31enne è stato denunciato per i reati di minacce gravi aggravate e procurato allarme.