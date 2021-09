Ponte Valleceppi, dopo i lavori arrivano anche le telecamere di sicurezza per il cimitero

Contro il vandalismo e giri non "appropriati" - più volte segnalati dai cittadini al comune - la Giunta ha approvato il progetto di istallazione della video-sorveglianza al Cimitero di Ponte Vallecelli. Un ulteriore tassello, le telecamere, dopo gli interventi, ad opera dell’Amministrazione, completati recentemente. Per la video-sorveglianza è stato fondamentale il contributo e la collaborazione di due soggetti privati (le ditte Omg Galletti e Microlab it): la location scelta è il parcheggio del camposanto. "Una collaborazione - ha spiegato l'assessore Otello Numerini - che è un positivo esempio di virtuosa collaborazione tra pubblico e privato per tutelare e valorizzare un bene della collettività".