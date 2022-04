Periferie e rilancio, la Giunta Romizi continua l'opera di riammodernamento dei Cva, ora tocca al Cva di Ponte Valleceppi

Approvato dalla Giunta Romizi il progetto esecutivo per la riqualificazione del cva di Ponte Valleceppi, consistente nella manutenzione straordinaria e nell’adeguamento normativo dell’impianto. Il progetto, che prevede un importo complessivo di circa 150mila euro, è funzionale alla partecipazione al bando regionale “per il completamento del programma annuale per l’impiantistica sportiva 2022 destinato alle Amministrazioni locali”. Come prevede il bando, il contributo regionale non potrà superare l’importo di 100mila euro, con la quota residua di 50mila euro circa a carico del bilancio comunale con fondi individuati attraverso l’avanzo risultante dal rendiconto 2021.