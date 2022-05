Ponte San Giovanni, violenta lite provocata da gruppo di bulli: Questura sospende l'attività di una discoteca

Notificato provvedimento di chiusura temporanea al titolare di una nota discoteca in zona Ponte San Giovanni: il decreto del Questore di Perugia con cui è stata disposta la sospensione dell’attività per un periodo di 30 giorni. Il provvedimento è stato adottato in seguito ai fatti avvenuti lo scorso 17 aprile, quando il locale è stato teatro di una violenta lite tra un gruppo di ragazzi che, secondo quanto riferito dagli addetti alla sicurezza, stavano infastidendo gli avventori con il chiaro intento di provocarli. Nonostante gli addetti alla sicurezza avevano tentato di allontanare il gruppo per evitare ulteriori disordini, i ragazzi avevano proseguito la lite all’esterno del locale.

"Il grande allarme sociale - si legge nella nota della Questura - la gravità dei fatti accaduti all’interno della discoteca e la presenza di pregiudicati all’interno della discoteca il giorno dell’evento, hanno indotto il Questore a disporne la chiusura con sospensione dell’attività per una durata di 30 giorni, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., al fine di prevenire la reiterazione di tali episodi e tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica".