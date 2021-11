Ponte San Giovanni, ubriaco prima molesta i clienti di un bar e poi minaccia di morte gli agenti della Questura

Ha molestato il personale e i clienti di un bar tanto che è stato necessario chiedere l'intervento degli agenti della Questura. Arrivati a Ponte San Giovanni hanno trovato il molestatore - 44enne marocchino - completamente ubriaco riverso a terra a poche decine di metri dal bar dove prima aveva creato il caos. Date le precarie condizioni dello straniero, incapace di rialzarsi e sorreggersi in autonomia, gli agenti hanno deciso di chiamare i sanitari del 118. Una decisione che non è piaciuta al 44enne che seppur limitato dall'alcol ha iniziato a minacciare di morte i poliziotti. Dopo le cure del caso, portato in Questura è stato denuncia i reati di oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale e inossevanza dell’Ordine del Questore che vietava l’accesso del 44enne ai locali di pubblico intattenimento presenti nell’intera provincia di Perugia, nonchè lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.