Strade, interrogazione urgente della Mori sulla zona industriale a Ponte san Giovanni. "Intervenire subito"

"Le strade della zona industriale di Ponte San Giovanni sono diventate un vero e proprio colabrodo con altissimo rischio per pedoni ed automobilisti costretti ad evitare le voragini che si sono aperte sull’asfalto": la denuncia porta la firma del consigliere comunle di Italia Viva, Emanuela Mori, che ha annunciato una interrogazione dopo aver raccolto testimonianze e materiale sui danni e i disagi provocati percorrendo alcuni tratti stradali di una delle pià importanti aree produttive di Perugia.

"Un insediamento industriale - ha spiegato la Mori - del capoluogo di regione dovrebbe essere una vetrina per tutti gli imprenditori ed operatori commerciali che percorrono queste strade. Mi soffermo in particolare su via dell’agricoltura e via della gomma. Qui diventa quasi impossibile trovare un tratto di asfalto integro e, a quanto mi risulta, l’Amministrazione è costretta a risarcire decine di automobilisti che subiscono gravi danni sulle proprie autovetture a causa del dissesto stradale. Tra l’altro parliamo di una zona in cui sussistono anche abitazioni civili i cui residenti sono costretti ad evitare costantemente buche, camion ed auto che nel tentativo di evitare le buche rischiano di investire i pedoni".

Con questa interrogazione l'esponente Italia Viva chiede all'amministrazione Romizi all’assessore "come intende intervenire in una situazione critica ed altamente pericolosa come quella sopra descritta, tenendo conto che esiste il reato di omicidio stradale che, ove venisse riconosciuto uno stato di pericolo del manto stradale, potrebbe coinvolgere anche gli amministratori".