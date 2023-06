Ponte San Giovanni, ricattato da una donna per mesi: si ribella dopo aver perso migliaia di euro

E' stato arrestato in flagranza di reato per estorsione una cinquantenne italiana residente a Perugia che per mesi ha preso di mira un quaratenne. E' stata proprio la vittima a denunciare tutto ai Carabinieri di Ponte San Giovanni dopo l'ennesimo ricatto. L'uomo ha spiegato che è stato a costretto già a cedere migliaia di euro alla ricattatrice ma negli ultimi tempi aveva avuto il coraggio di dire no seppur subendo minacce pesantissime tra cui anche una fattura per provocare una male incurabile. Per bloccare i ricatti, i militari hanno organizzato un finto scambio di soldi tra l'uomo e la ricattatrice. Poi hanno atteso il primo pomeriggio nel luogo indicato dalla donna per ritirare la somma pattuita per “comprare” il suo silenzio ma, una volta avvenuta la consegna dei soldi, l’hanno fermata ed accompagnata in caserma per l'identificazione e la denuncia per estorsione. La 50entenne è stata messa agli arresti domiciliari in attesa del processo.