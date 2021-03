Ponte San Giovanni, rapina in farmacia nel primo pomeriggio: bandito armato in azione

Oggi pomeriggio, poco dopo le 14, è stata rapinata una farmacia di Ponte San Giovanni. In azione a danno della Farmacia Comunale di via della Scuola è entrato un giovane uomo, con il volto travisato, armato di una pistola che non si è potuto al momento appurare se vera oppure giocattolo. L'uomo ha minacciato i dipendenti con l'arma per farsi dare tutto il contenuto della cassa che è stato stimato intorno ai 300 euro. Durante il raid, secondo quanto si apprende, c'erano anche dei clienti. L'uomo, dopo aver preso i soldi, ha velocemente guadagnato l'uscita facendo perdere le tracce. non si esclude un complice ad aspettarlo in auto per lasciare velocemente Ponte San Giovanni e confondersi nel traffico della E45. Sull'accaduto stanno indagando i militari della Caserma di Ponte San Giovanni.