Ponte san Giovanni, dall'arresto ai domiciliari a Capanne: le fughe del pusher per continuare a vendere droga

Evadeva dai domiciliari per continuare a spacciare a Ponte San Giovanni. Ma dopo le troppe fughe, i comodi arresti a casa sono stati revocati dal Tribunale di Perugia. Ed ecco che si sono aperte le porte del carcere di Capanne - dopo che è stato arrestato dai Carabinieri - per un 26enne tunisino, diversi precedenti sulle spalle. Prima di essere portato dietro le sbarre è riuscito ad allungare il suo curriculum criminale: denunciato per l’ipotesi di reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. E' stato trovato in possesso di una busta con 33 grammi di “Hashish”, nascosti nella biancheria intima.