Da un controllo in appartamento per via di rumori molesti alla scoperta di 6 piante e 224 grammi di marijuana

Da un controllo per rumori molesti in appartamento all'inaspettato sequestro di droga da parte dai Carabinieri di Ponte San Giovanni. Denunciato in stato di libertà per il reato di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e ricettazione, un 22enne, originario della Costa d’Avorio, residente nel capoluogo umbro, con precedenti. I militari, una volta aperta la porta dell'appartamento, hanno subito sentito un forte odore di “marijuana”.

A quel punto è scattato il controllo più approfondito: sequestrate sei piante di marijuana, 224 grammi di foglie ed infiorescenze pronte per essere vendute e una modica quantità di hashish. Inoltre il giovane si sarebbe macchiato del reato di ricettazione dato che i militari hanno ritrovato anche refuriva: giubbotti di importanti marchi, una radio portatile. Tutto denunciato per furto il 30 settembre scorso.