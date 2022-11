Ponte San Giovanni non dimentica Luca, il campione di basket: intitolata la tribuna al PalaCestellini. "Leader vero"

La tribuna del “PalaCestellini” di Ponte San Giovanni è stata intitolata dall'indimenticato atleta-allenatore Luca Palmerini, deceduto a 40 ann per un malore. Una intitolazione per suggellare il legame del bomber-coach al quartiere che l’ha visto nascere e diventare protagonista nella palla a spicchi. Bellissima la cerimonia di scopertura della targa, davanti ad un pubblico numeroso, alla presenza della famiglia di Luca ed, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Perugia, dell’assessore allo sport Clara Pastorelli e del consigliere Paolo Befani. Presente anche il consigliere Lorenzo Mattioni.

“Luca Palmerini è stato un simbolo di Ponte San Giovanni – spiegano Pastorelli e Befani – cui era legatissimo. Abbiamo quindi appoggiato con convinzione fin da subito la richiesta di tanti amici di intitolare alla sua memoria la tribuna del palazzetto dello sport, per mantenere eterno il rapporto tra Luca ed il Ponte. La manifestazione che è andata in scena nel fine settimana è stato il giusto tributo ad un ragazzo che ha dato tanto agli altri, dentro e fuori dal campo. Nella vita e sul parquet, prima da giocatore e poi da allenatore, Luca è stato un leader vero, sempre pronto ad aiutare tutti ed a mettersi a disposizione del prossimo senza chiedere nulla in cambio".

"La città di Perugia è fiera di lui: come Amministrazione siamo orgogliosi di aver sostenuto la proposta dell’intitolazione perché in questo modo tutti i giovani che calcheranno il parquet del palazzetto di Ponte San Giovanni o si siederanno sugli spalti sapranno chi è stato Luca Palmerini”. Nel palazzetto di Ponte San Giovanni si è giocato anche il memorial di basket in ricordo di Luca: dedicato alle formazioni under 17 in cui Luca ha militato come giocatore ed allenatore, è andato alla “sua” Pontevecchio, davanti a Perugia Basket, Gubbio e Gualdo.