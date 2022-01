Blitz in un casolare di Ponte San Giovanni dei Carabinieri: trovate tre super-bici da 5mila euro, si cercano i proprietari

I carabinieri di Ponte San Giovanni hanno ritrovato in un casolare abbandonato nella frazione perugina tre biciclette di valore (due a pedalata assistita e una mountain bike) per un costo totale di oltre 5mila euro. Una delle tre è stata già riconsegnata alla legittima proprietaria individuata grazie anche al numero di telaio e dopo che la stessa lunedì nei giorni scorsi aveva sporto regolare denuncia ai Carabinieri di Perugia. Recuperata una “due ruote”, a pedalata assistita marca “Cube”, del valore di circa 2mila euro.

"Grande è stato lo stupore e l’immensa gioia della donna - annotano dalla caserma ponteggiana - quando ha ricevuto la chiamata dei Carabinieri che la invitavano per il riconoscimento della bicicletta, ritrovata, contro ogni sua aspettativa, in così poco tempo". Sono ancora in corso le indagini per risalire agli autori dei furti e, per rintracciare i proprietari delle altre due bici recuperate e sequestrate dai militari che, al momento, sono custodite presso un sito autorizzato. I cittadini che hanno "perso" queste tipologie di bici possono direttamente rivolgersi ai Carabinieri