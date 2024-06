Estate sicura al via a Perugia e a Ponte San Giovanni: pioggia di multe. ecco quelle più diffuse

Potenziati i controlli in città e a Ponte San Giovanni con l'imminente arrivo dell'estate; in particolare sono stati istituiti dei posti di blocco lungo le principali arterie di quest due macro-. Il bilancio: sottoposte a controllo oltre 35 autovetture e 60 persone elevando sanzioni per violazioni al codice della strada, in particolare per guida con il telefono cellulare, violazione che da statistiche risulta essere oramai la prima causa di incidenti stradali. Contestate inoltre a 6 automobilisti la guida senza cinture di sicurezza. Nel corso delle verifiche un 20enne, di origini marocchine, è stato trovato in possesso di 3 grammi di hashish e segnalato alla Prefettura di Perugia quale assuntore. Sono stati impegiati 7 equipaggi delle Stazioni Carabinieri di Perugia e del Radiomobile.