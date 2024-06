Due ragazzini di 16 anni alla guida di un'auto rubata per vendere droga a Ponte San Giovanni

A 16 anni spacciavano droga spostandosi su un'auto rubata per le vie di Ponte San Giovanni. Quando i militari hanno notato i due giovani alla guida dell'auto si sono insospettiti e perciò hanno imposto l'alt. I militari hanno scoperto subito che il conducente, risultato 16enne, era privo di patente e che il mezzo su cui viaggiavano era stato rubato ai primi di giugno a Ponte Pattoli. La perquisizione ha permesso di sequestrare 4 involucri di hashish, dal peso complessivo di 33 grammi.



Accompagnati in caserma, i due ragazzini sono stati arrestati per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per ricettazione. Il Tribunale per i Minorenni di Perugia ha deciso per l'affidamento dei due minori al Centro di Prima Accoglienza di Firenze. Al conducente è stata inoltre contestata la guida senza patente, che prevede una sanzione amministrativa di 5mila euro.