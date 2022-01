Ponte San Giovanni, daspo urbano per la donna che ha rotto una bottiglia in testa ad una "rivale"

Daspo urbano emesso nei confronti di una 37enne che nei giorni scorsi, in un circolo privato, ha aggredito un'altra donna spaccandole una bottiglia in testa e strappondole un’intera ciocca dal cuoio capelluto. Oltre il reato di lesioni aggravate, il Questore ha ritenuto di adottare anche questo provvedimento provvedimento con il quale è stato vietato alla stessa l’accesso al pubblico esercizio, teatro dell’evento a Ponte San Giovanni, nonché lo stazionamento nelle sue immediate vicinanze. La violazione del provvedimento è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8mila euro a 20mila euro.

IL CASO - La vittima dell'aggressione aveva riferito ai poliziotti di essere stata insultata all’ingresso nel locale, senza motivo, da un’altra donna già presente nello stabile e che la discussione sarebbe proseguita all'interno. Al culmine della contesa la 37enne - ora denunciata e soggetta a Daspo - ha scagliato una bottiglia di vetro contro la vittima colpendola alla testa per poi avventarsi su di lei strappandole una ciocca di capelli.