Ponte San Giovanni, da 25 anni l'oratorio "casa" dei giovani del quartiere. "Crescere nella fede e nel rispetto per tutti"

Sono passati 25 anni dalla fondazione dell’Oratorio il “C’entro” di Ponte San Giovanni, uno dei primi sorti nell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, che oggi ne conta più di trenta dove alcune migliaia di fanciulli e loro famiglie trovano tutto l’anno un valido punto di riferimento socio-educativo e formativo. La celebrazione eucaristica è stata presieduta insieme al parroco don Antonio Sabatini ed ha visto la partecipazione di numerosi fedeli, nel rispetto delle norme anti-Covid, animata dai volontari dell’Oratorio e dai membri del locale gruppo Scout Agesci.

“L’Oratorio, vissuto nella sua pienezza come luogo di incontro, di dialogo, di socialità e di scambio tra giovani e giovanissimi e non solo, dà un senso, una direzione, una meta che è Gesù Cristo" a sottolinearlo è stato don Alfonso Liguori, vicario parrocchiale di San Bartolomeo "Realtà oratoriale aiuta ad incontrare Cristo nell’altro, perché il suo insegnamento evangelico è trasversale e universale, è fatto proprio da credenti e non credente, da cristiani e non cristiani. Tutte le feste e le iniziative aggregative, ludiche, sociali e culturali promosse all’interno del nostro Oratorio hanno una logica se è Cristo che ci spenge a promuoverle per l’amore e il bene di tutti. Quello che ha fatto, fa e farà l’Oratorio nella nostra vita, è rendere attuale il Vangelo di oggi: aprire le porte, accogliere i più piccoli per accompagnarli a crescere nella fede. Quello che chiediamo al Signore nella celebrazione eucaristica domenicale è di aiutarci a dare un senso alla nostra vita, dare un senso alla nostra storia, continuare a mettere Cristo al centro”.