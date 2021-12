Nodo di Perugia, a breve un consiglio comunale al Ponte per discutere sul progetto? La mossa dei 5Stelle

Con un ordine del giorno l'esponente perugina dei Movimento 5 Stelle, Maria Cristina Morbello, ha chiesto di istituire un consiglio straordinario da svolgere a Ponte San Giovanni dove discutere e raccogliere pareri e riflessioni dei cittadini, comitati e associazioni a riguardo del Nodo di Perugia, progetto finanziato e per il quale l'Anas sta effettuando sopralluoghi per i futuri lavori. Al centro del dibattito il progetto e le eventuali modifiche a tutela del paesaggio dell'area che va da Collestrada a Balanzano. Il nodo permetterà di far respirare (dai flussi di traffico) il Raccordo e parte dell'attuale percorso perugino della E45.

“Il Nodo di Perugia – ha spiegato la consigliera del M5S Maria Cristina Morbello - è uno dei temi più attuali e sentiti dai cittadini, in modo particolare dai residenti di Ponte San Giovanni. La partecipazione dei cittadini all’amministrazione della res pubblica allarga il consenso e la legittimazione dell’azione pubblica e riduce i conflitti. Il coinvolgimento dei cittadini nell’attività pubblica costituisce una risorsa indispensabile per anticipare esigenze e bisogni, per aumentare la fiducia nella Pubblica Amministrazione e per rafforzare la democrazia". L'ordine del giorno dovrà essere approvato dal consiglio comunale.