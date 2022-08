Ponte San Giovanni, nella rete dei controlli finiscono due clandestini: 24enne accompagnato al Porto di Ancona

Nella rete dei controlli della Polizia a Pone San Giovanni sono finiti due stranieri, sospetti, di 24 e 25 anni di passaporto albanese. Gli agenti della Squadra Mobile hanno constatato che il 24enne, espulso dallo Stato italiano nel 2020, era rientrato nel territorio nazionale prima del termine previso per l’ottenimento dell’autorizzazione al reingresso. Il clandestino è stato arrestato e poi accompagnato dai poliziotti dell’Ufficio Immigrazione per rendere esecutiva la sua immediata espulsione dallo Stato. Nei confronti del 25enne, invece, non potendo procedere all’immediato rimpatrio, il Prefetto ha emesso un provvedimento di espulsione senza accompagnamento coatto.