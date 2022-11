Ponte San Giovanni, dipendente di un ristorante preso a pugni da uno sconosciuto: l'uomo in fuga, indagini a corso

La Questura sta indagando su una brutale aggressione avvenuta ieri a sera Ponte San Giovanni intorno alle 21,30. Un giovane, dipendente di un ristorante, è stato colpito alla testa con un pugno da uno sconosciuto apparentemente senza nessun motivo. Da quello che è stato possibile ricostruire, dagli agenti, l'aggressore si trovava a cena con una donna, dopo aver pagato il conto se ne era andato per poi tornare da solo e affrontare il giovane ignaro di tutto. Dopo il pugno in faccia a tradimento se ne è andato velocemente. Il tutto comunque sotto gli obiettivi della video-sorveglianza interna. La vittima, che ha riportato delle lesioni personali con prognosi di 30 giorni, una volta dimessa, ha sporto denuncia contro l’uomo. Sono in corso le attività di indagine dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, finalizzate all’identificazione dell’autore del reato.