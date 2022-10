Sarà un ponte di "Ognissanti" blindato: pattuglie ai Baracconi e Centro storico e alcol-test sulle strade a rischio: già 22 multe

Sarà un ponte di “Ognissanti” blindato per garantire strade sicure ma anche sicurezza ai Baracconi e alla Fiera dei Morti che prenderà vita dal primo novembre fino al 6. Per garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori, la Questura di Perugia ha predisposto un incremento degli equipaggi impiegati nel perugino. La task-force - formata dagli uomini della Polizia di Stato, coadiuvati dal personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale con pattuglie appiedate e automontate – hanno già iniziato i controlli in questo fine settimane: pattugliamento in tutte le aree del centro - tra cui Piazza Matteotti e i Giardini Carducci, Piazza Danti, via Baldeschi, Piazza Alfani, zona Porta Sole, le Scalette dell’Acquedotto e Piazza Braccio Fortebraccio - per contrastare fenomeni di spaccio e abuso di bevande alcoliche. Posti di blocco lungo le principale strade del capoluogo: identificate 540 persone, controllati 152 veicoli e contestate 22 violazioni al Codice della Strada. Sono stati, invece, 10 gli esercizi pubblici monitorati anche al fine di verificare il limite orario per la somministrazione di bevande alcoliche e il divieto di vendita ai minori.